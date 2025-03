Karina Campos comparte noble gesto: La donación de leche materna a otra mamá

En una emotiva historia compartida en sus redes sociales, Karina Campos, influencer y mamá , reveló un gesto lleno de solidaridad que conmovió a muchos de sus seguidores. La joven, conocida por su presencia en plataformas digitales, decidió donar la leche materna que había guardado durante varios meses para su hija, después de descubrir que la bebé era intolerante a la lactosa.

LEA MÁS: ¿Restaurante en casa? Vea el tierno detalle que tuvo el esposo de Karina Campos

La leche, que había sido cuidadosamente almacenada para brindarle a su hija, ya no podía ser utilizada por su pequeña, pero encontró un nuevo destino en el bebé de una madre que la necesitaba.

“Amigas, hoy es un día demasiado especial porque tengo esta leche guardada hace varios meses. Está llena y Lua (su hija) no se la puede tomar. Finalmente encontré a la mamá de un bebé al que se la voy a dar. No es demasiada, son 48 onzas, ya conté, y me hace muy feliz porque es lechita para un bebé que lo necesita”, comentó Karina con una sonrisa en su rostro.

Karina Campos y su esposo Mauricio Ulate se convirtieron en papás el 26 de octubre. (Instagram)

El gesto de Karina no solo reflejó su generosidad, sino también su deseo de ayudar a otras mamás que pudieran estar enfrentando situaciones similares. “Si alguna de ustedes es mamá y tiene suficiente leche materna, y tiene la oportunidad de compartirla con un bebé que lo necesite, les recomiendo hacerlo”, expresó, alentando a otras mujeres a unirse a esta causa.

LEA MÁS: Karina Campos vivió su ‘primera’ emergencia familiar: ‘Qué locura es tenerlas con un bebé de meses’

Además de su experiencia personal, la influencer compartió que comenzará a investigar los procesos formales para donar leche materna , con la esperanza de que más madres puedan seguir su ejemplo. La donación de leche materna es un acto que, aunque poco frecuente, está ganando terreno entre las madres que, por diversos motivos, no pueden dar de lactar a sus hijos, pero que desean ayudar a otros.

Karina no solo ha sido una figura pública por su trabajo en redes sociales, sino también por su vida personal. La influencer sigue una estricta dieta conocida como la “dieta del amor”, que le exige restricciones alimenticias severas, especialmente en cuanto a los lácteos. Esta dieta fue adoptada por ella para evitar que ciertos alimentos causen alergias a su hija.