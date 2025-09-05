‘El Conjuro 4′ revive los casos reales que inspiraron las películas más aterradoras: Conozca más

El terror regresó a la pantalla grande con el estreno de El Conjuro 4 . La película aborda el caso más oscuro de los expedientes de Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de demonólogos que investigó y documentó sucesos paranormales y que se convirtió en referente del género.

La saga de El Conjuro figura entre las más taquilleras del cine de horror, sin embargo, no es la única inspirada en hechos inexplicables. Durante décadas, las historias de posesiones y casas embrujadas han nutrido la cultura popular.

El estreno de esta nueva entrega abre la oportunidad de repasar películas que usaron la frase “basadas en hechos reales” para provocar pesadillas a los espectadores.

El Exorcista (1973)

Considerada una de las cintas más terroríficas de la historia. La trama sigue a Regan, una adolescente que comienza a experimentar sucesos extraños tras jugar a la ouija.

La historia se inspiró en el exorcismo de un joven conocido como ‘Roland Doe’ en Maryland, en 1949. Objetos que se movían solos y voces inexplicables fueron documentados por sacerdotes. La película marcó un antes y un después en el cine de terror.

Terror en Amityville (2005)

Estrenada a finales de los setenta, narra la mudanza de George y Kathy Lutz con sus hijos a una casa ubicada en Ocean Avenue 112. Allí, años antes, ocurrió un múltiple asesinato. De repente, la familia comienza a vivir fenómenos aterradores: visiones, voces y un ambiente opresivo dentro de la vivienda.

El caso fue investigado por los Warren y se convirtió en uno de los más famosos del mundo.

Verónica (2017)

Película española inspirada en el Expediente Vallecas, de 1991. Tras jugar a la ouija, una adolescente llamada Verónica comienza a ser acosada por una entidad demoníaca. La joven muere en circunstancias extrañas.

Es uno de los pocos casos documentados en informes policiales.

El exorcismo de Emily Rose (2005)

Basada en la historia de Anneliese Michel, una joven alemana que murió en 1976 tras someterse a múltiples exorcismos.

El caso llegó a los tribunales, donde sus padres y el sacerdote que dirigió los rituales fueron acusados de homicidio.

Poltergeist (1982)

Relata la pesadilla de una familia perseguida por entidades sobrenaturales. Una de ellas logra llevarse a una de las hijas “al otro lado”.

La historia se inspiró en la familia Hermann, que en la década de los cincuenta reportó fenómenos extraños en su casa. Objetos que se movían solos, botellas que explotaban sin explicación y llaves de agua que se abrían fueron parte de los sucesos. El caso atrajo la atención de la prensa y convirtió a los Hermann en un tema de interés nacional.