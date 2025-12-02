Viva

‘El Chinamo’ de Teletica fichó nuevo comediante: Conozca al ilustrador del Standaperro

El ilustrador y animador Franco Céspedes, quien ha llevado su talento a plataformas como Netflix, Paramount+, MAX e IDW, ahora irrumpe en el tradicional programa navideño de Teletica

Por Fátima Jiménez
Franco Céspedes
Franco Céspedes, artista originario de Heredia, es el creador de Standaperro, el nuevo integrante del programa de Teletica 'El Chinamo'. (LN con imágenes de Rafael Pacheco y Franco Céspedes)







