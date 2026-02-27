Ignacio Santos y Armando González dicen adiós a ‘Malas compañías’: así fue su último programa en Teletica Radio

Los periodistas Ignacio Santos y Armando González transmitieron este viernes su último programa de 'Malas compañías'.

Este viernes, los periodistas Ignacio Santos y Armando González pusieron punto final a una etapa de nueve años al frente de su programa Malas Compañías, espacio que se transmitía desde abril de 2017.

Durante la última emisión, ambos conductores compartieron mensajes de agradecimiento y reflexión con su audiencia.

“Todo final es un comienzo, eso hace muy emocionantes los finales y los comienzos”, expresó Santos con tono emotivo. Por su parte, González agradeció el apoyo de los oyentes a lo largo de casi una década: “Muchas gracias a todos por habernos escuchado durante estos nueve años.”

Según datos compartidos por los periodistas, en ese periodo se realizaron al menos 2.200 programas.

Noticia en desarrollo…