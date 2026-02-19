Viva

Así reaccionó el experiodista de Teletica Álvaro Sánchez a la salida de Ignacio Santos de ‘Telenoticias’

El comunicador fue despedido del noticiero en mayo del 2025, luego de filtrar el número de teléfono del presidente Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Álvaro Sánchez
Álvaro Sánchez compartió un emotivo recuerdo con Ignacio Santos tras el retiro del director de 'Telenoticias'. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaTelenoticiasIgnacio SantosÁlvaro Sánchez
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.