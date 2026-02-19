Así reaccionó el experiodista de Teletica Álvaro Sánchez a la salida de Ignacio Santos de ‘Telenoticias’

Álvaro Sánchez compartió un emotivo recuerdo con Ignacio Santos tras el retiro del director de 'Telenoticias'.

El experiodista de Teletica, Álvaro Sánchez, reaccionó este miércoles a la salida de Ignacio Santos de Telenoticias, apenas un día después de que el reconocido comunicador anunciara su retiro tras dirigir el noticiario durante 28 años.

“Fueron buenos años: amistad, aprendizaje y triunfos. Gracias don Ignacio”, escribió Sánchez en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece junto a Santos, ambos sonrientes y vistiendo una camiseta con la frase “No al espionaje”.

Con esta publicación, Sánchez dejó claro que mantiene una buena relación con su antiguo jefe, a pesar de su salida de Teletica, en mayo del 2025, cuando fue despedido luego de compartir en redes sociales el número de teléfono del presidente Rodrigo Chaves.