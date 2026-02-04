Viva

Édgar Silva hizo arriesgada acrobacia frente a las cámaras; vea el curioso momento que reveló Teletica

En el video se observa al periodista durante un noticiero; sin embargo, sorprende al demostrar una habilidad que pocos sabían que tenía

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Édgar Silva
Édgar Silva es una de las caras más reconocidas de Teletica. Su paso por el canal ha dejado más de un momento curioso. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Édgar SilvaTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.