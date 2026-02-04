Édgar Silva hizo arriesgada acrobacia frente a las cámaras; vea el curioso momento que reveló Teletica

Édgar Silva es una de las caras más reconocidas de Teletica. Su paso por el canal ha dejado más de un momento curioso.

A lo largo de su trayectoria, el periodista Édgar Silva ha protagonizado numerosos momentos inolvidables: desde los recordados “bailes del serrucho”, hasta divertidas escenas detrás de cámaras que han sorprendido al público. Y, aunque parece que lo hemos visto todo, aún quedan anécdotas del comunicador por descubrir.

El pasado martes, Teletica revivió uno de esos episodios al publicar un video de archivo donde Silva demuestra una inesperada habilidad: ¡pararse de manos en plena transmisión!

En el clip, se observa al periodista durante un noticiero; en un instante de aparente relajación —al pensar que las cámaras no lo enfocaban— decide realizar la acrobacia.

Mientras sostiene el equilibrio, sus medias quedan a la vista, lo que añade un toque de comicidad a la escena. Luego, con naturalidad, Silva recupera la postura y se acomoda el saco para continuar como si nada hubiera pasado.

Aunque el video no tiene fecha exacta, la juventud del comunicador sugiere que pertenece a los primeros años de la década del 2000.

Con su característico tono humorístico, la página de entretenimiento de Teletica acompañó el video con la frase: “Cuando mi crush (amor platónico) me dice que le gustan las acrobacias”.

El video provocó risas y comentarios ingeniosos de los internautas, como: “Necesitamos una sección de meditación con el Tío Edgar”, “Apenas vi esas piernas supe que era Édgar” y “Esa soy yo disimulando con el que me gusta”.