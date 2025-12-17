Édgar Silva fue elogiado por una faceta muy alejada de las cámaras de Teletica; esto fue lo que pasó

Édgar Silva fue parte de los presentadores en el Festival de la Luz.

El querido presentador de Teletica, Édgar Silva, recibió la mañana de este miércoles 17 de diciembre una felicitación muy singular. Se trata de un reconocimiento en una faceta poco relacionada con la televisión, medio al que tiene acostumbrados a sus seguidores.

En esta ocasión, el entrenador Jeramy Mora publicó un video de El Flaco en Instagram, donde se le ve haciendo ejercicio en un gimnasio, específicamente ejecutando sentadillas con una mancuerna en cada uno de sus brazos.

Mora, quien es el entrenador del periodista liberiano, acompañó el video con unas palabras dedicadas a Silva, a quien le expresó su admiración por el trabajo realizado durante el año, aun en medio del trabajo exigente que tiene el comunicador en la televisión.

“Full eventos, programas, charlas, viajes, compromisos y aquí sigue. 2025: disciplina”, escribió en la publicación.

Silva participó recientemente como presentador en la temporada 2025 de Mira quién baila, en Teletica; también formó parte de la transmisión del Festival de la Luz el pasado 13 de diciembre y, para finalizar el año, espera celebrar las fiestas en familia.