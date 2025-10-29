Ed Sheeran en Costa Rica: preventa de entradas para su concierto tiene un cambio importante

Ed Sheeran se presentará en concierto en Costa Rica el 30 de mayo de 2026. El espectáculo será en el Estadio Nacional.

La preventa de entradas para el concierto del músico inglés Ed Sheeran en Costa Rica sufrió un cambio repentino.

Inicialmente, la preventa exclusiva para clientes AMEX estaba programada para este miércoles 29 de octubre; sin embargo, la productora Move Concerts anunció hoy mismo que se reprogramará para el jueves 30 de octubre a las 10 a. m.

De acuerdo con la productora, la modificación se debió a factores ajenos a su gestión, ya que la plataforma Eticket presentó inconvenientes en la venta de entradas “debido a una caída mundial en la infraestructura de Microsoft Azure”, explicó Move.

Ante una consulta de La Nación, la empresa confirmó que el resto del calendario de ventas para el espectáculo del cantante —programado para el 30 de mayo del 2026 en el Estadio Nacional— será de la siguiente forma:

Jueves 30 y viernes 31 de octubre : preventa exclusiva para clientes AMEX.

: preventa exclusiva para clientes AMEX. Sábado 1.º y domingo 2 de noviembre : preventa para tarjetahabientes del BAC.

: preventa para tarjetahabientes del BAC. A partir del lunes 3 de noviembre: venta general, disponible para todo tipo de pago.

Las entradas podrán adquirirse en eticket.cr y edsheeran.com.

Los precios, que incluyen impuestos y cargos por servicio, son los siguientes:

Platea Especial / Balcón y Sombra Preferencial: ¢105.255

¢105.255 Front: ¢77.187

¢77.187 Platea / Balcón: ¢59.645

¢59.645 Sombra Este / Oeste: ¢47.950

¢47.950 Gramilla: ¢42.102

¢42.102 Gradería Sur: ¢37.424

El concierto será apto para todo público, aunque los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto.

