Ed Sheeran vuelve en concierto a Costa Rica: aquí le contamos cuándo y dónde será el show

En junio del 2017, el británico Ed Sheeran ofreció su primer concierto en Costa Rica. En el 2026 regresará a nuestro país y cerrará aquí la gira latinoamericana.

Ed Sheeran regresará en concierto a Costa Rica, así lo confirmó la productora Move Concerts la mañana de este martes 21 de octubre por medio de un comunicado de prensa.

Esta será la segunda oportunidad en que el artista le cantará a los ticos, luego de la exitosa presentación que ofreció en junio de 2017 en Parque Viva.

El músico volverá a suelo costarricense gracias a la gira internacional LOOP Tour, que también lo llevará a escenarios de República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador y Guatemala. El cierre del recorrido por Latinoamérica será en nuestro país.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Ed Sheeran en Costa Rica?

La productora confirmó que el británico cantará sus grandes éxitos en el Estadio Nacional, en La Sabana, el sábado 30 de mayo.

Las entradas para el concierto estarán a la venta en eticket.cr y edsheeran.com. Los precios de los boletos y las fechas para comprarlas se anunciarán próximamente.

“LOOP Tour en Costa Rica ha generado una enorme expectativa entre los ‘sheerios’, quienes desde ya aguardan con ansias lo que será una de las mejores noches de sus vidas”, manifestó la producción en la información de prensa.