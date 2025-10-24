Ed Sheeran en Costa Rica: vea aquí los precios de las entradas y cuándo estarán a la venta

La primera vez que Ed Sheeran cantó en Costa Rica fue en el 2017, en Parque Viva. En el 2026 se presentará una vez más en concierto, pero será en el Estadio Nacional.

Ed Sheeran vuelve en concierto a Costa Rica gracias a la gira internacional LOOP Tour. Este será el segundo espectáculo del británico en territorio tico y la cita está programada para el 30 de mayo en el Estadio Nacional.

Este recorrido, que trae de regreso al multipremiado artista, promete ser una noche inolvidable. “El ícono del pop mundial ha preparado un espectáculo en el que interpreta todos sus éxitos, con una grandiosa y novedosa puesta en escena”, explicó la productora Move Concerts, encargada del montaje del recital, en un comunicado de prensa.

Desde que se anunció el concierto, el público seguidor de Sheeran ha estado atento a la información sobre los precios y la fecha de venta de las entradas. Ese dato se presenta a continuación.

¿Cuánto valen las entradas para el concierto de Ed Sheeran en Costa Rica?

Las entradas para el concierto de Ed Sheeran en Costa Rica estarán a la venta a partir del miércoles 29 de octubre.

La preventa de boletos se realizará de la siguiente manera:

Miércoles 29 y jueves 30 de octubre: clientes de tarjetas AMEX.

Del viernes 31 al domingo 2 de noviembre: tarjetahabientes del BAC.

A partir del 3 de noviembre, la venta estará habilitada para cualquier tipo de pago.

Las entradas estarán a la venta en el sitio eticket.cr y edsheeran.com, a partir de las 10 a. m.

Cabe destacar que en la preventa BAC y en la venta general, los tiquetes se habilitarán de manera sucesiva a medida que se agoten los boletos asignados para cada etapa. La productora informará sobre el avance de la venta en sus redes sociales.

Los precios y localidades son:

Platea Especial/Balcón y Sombra Preferencial: ¢105.255.

Front: ¢77.187.

Platea/Balcón: ¢59.645.

Sombra Este/Oeste: ¢47.950.

Gramilla: ¢42.102.

Gradería Sur: ¢37.424.

Todos estos montos ya incluyen los cargos por servicio e impuestos, y es importante aclarar que, al ser un concierto todo público, los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.