Ed Sheeran en Costa Rica: vea aquí los precios de las entradas y cuándo estarán a la venta

El concierto del artista británico será en el Estadio Nacional, el 30 de mayo de 2026

Por Jessica Rojas Ch.
La primera vez que Ed Sheeran cantó en Costa Rica fue en el 2017, en Parque Viva. En el 2026 se presentará una vez más en concierto, pero será en el Estadio Nacional. (Archivo)







