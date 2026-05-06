Doctora en Cuba revela el insólito salario que recibe al mes y cómo se las ingenia para ganar más dinero

Lo que gana una doctora en Cuba por salvar vidas ha dejado a muchos sin palabras, pero su otra fuente de ingresos sorprende aún más.

Una doctora en Cuba reveló cuánto gana al mes ejerciendo su profesión en un hospital y cómo se las ingenió para aumentar sus ingresos.

La historia se dio a conocer a través de un video publicado por su hija, la creadora de contenido Briana Espino, quien compartió la realidad que enfrenta su madre en el sistema de salud cubano.

“Su salario en todo un mes es de 8.000 pesos cubanos, trabajando en un hospital y salvando vidas, lo que vendría siendo $20 (dólares estadounidenses)”, esto es aproximadamente ¢9.130 al tipo de cambio actual.

Briana manifestó su asombro ante la situación, destacando el contraste entre la preparación académica de su madre y su bajo salario. “No alcanza para prácticamente nada”, afirmó.

Ante esta realidad, la doctora optó por emprender y comenzar a vender flanes. Según su hija, con este negocio logra generar en tan solo dos días lo que gana en todo un mes como médica en Cuba.

“Muchos otros tienen que vender lo que sea para poder llevar un plato de comida a sus hijos”, agregó Briana, evidenciando que esta situación no es aislada.

Ante las necesidades que enfrenta, una doctora en Cuba decidió emprender haciendo flanes. (Captura de video)

El testimonio generó una ola de reacciones en redes sociales. En la sección de comentarios, varios usuarios expresaron sorpresa por las condiciones salariales de los profesionales en Cuba, mientras otros señalaron que se trata de una realidad compartida en distintos países.

“Y en Venezuela también, los profesionales ganan poco“. ”Entiendo totalmente a tu mami. Yo cobraba lo mismo como enfermera y al final tuve que dejar el hospital porque me enfermé y ahora soy emprendedora”. “Esta es nuestra cruda realidad. Éxitos a tu mamá”, son algunos de los comentarios.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades económicas que enfrentan muchos profesionales de la salud en la región, quienes, pese a su preparación y responsabilidad, deben recurrir a alternativas fuera de su vocación para poder sostenerse.