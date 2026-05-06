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Doctora en Cuba revela el insólito salario que recibe al mes y cómo se las ingenia para ganar más dinero

Con su iniciativa, la profesional logra ganar en solo dos días lo equivalente a un mes de salario como médica

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Por Fátima Jiménez
Doctora en Cuba
Lo que gana una doctora en Cuba por salvar vidas ha dejado a muchos sin palabras, pero su otra fuente de ingresos sorprende aún más. (Imagen con fines ilustrativos. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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