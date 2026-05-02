El Mundo

Miguel Díaz-Canel denuncia amenazas militares ‘sin precedentes’ de Donald Trump contra Cuba

Presidente cubano pidió reacción internacional: ‘Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba’

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Por AFP y Sebastián Sánchez
Díaz-Canel autorizó a la instalación de pymes privadas en 2021
El presidente cubano, Miguel Diaz-Canel Bermudez, denunció "amenazas sin precedentes" de EE. UU. contra Cuba. (LUONG THAI LINH/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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