El Mundo

Marco Rubio dice que no hay un bloqueo petrolero contra Cuba, sino mala gestión económica del régimen

Cuba acusa a Washington de mantener una política de acoso sin precedentes desde poco después de la Revolución de 1959.

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Por AFP
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 26 de marzo de 2026.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete. (JIM WATSON/AFP)







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