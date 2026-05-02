El Mundo

Trump endurece sanciones a Cuba en plena marcha del 1.º de Mayo en La Habana

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las nuevas sanciones y acusó a Washington de mantener un “bloqueo genocida”.

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Por AFP
Activista brasileño Thiago Avila con bandera cubana a bordo del Maguro, renombrado simbólicamente "Granma 2.0".
Las sanciones firmadas por el gobierno estadounidense apuntan especialmente a instituciones financieras internacionales que colaboran con Cuba, además de endurecer las restricciones migratorias hacia ciudadanos cubanos. La isla continúa bajo fuerte presión, afectada por el embargo vigente desde 1962. (YURI CORTEZ/AFP)







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