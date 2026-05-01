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Donald Trump anuncia alza de aranceles al 25% para carros y camiones provenientes de la Unión Europea

Trump eleva la presión comercial sobre Europa con un anuncio que impacta a la industria automotriz. Conozca qué motivó la medida y cuáles países sentirán más sus efectos

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.
Trump eleva aranceles al 25% para vehículos europeos. Alemania sería la más afectada por la decisión comercial. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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