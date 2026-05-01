Donald Trump anuncia alza de aranceles al 25% para carros y camiones provenientes de la Unión Europea

Trump eleva aranceles al 25% para vehículos europeos. Alemania sería la más afectada por la decisión comercial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la próxima semana elevará al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea (UE). La decisión surge tras acusaciones de incumplimiento del acuerdo comercial entre ambas partes.

El pacto, cerrado a mitad de 2025, fijó un arancel del 15% para vehículos y autopartes europeas. Este nivel resultó menor al 25% que Estados Unidos aplicó a otros socios comerciales. Ahora, la nueva medida revierte esa reducción.

El mandatario comunicó el aumento en su plataforma digital. Indicó que la UE no respetó los compromisos asumidos. Señaló que por esa razón aplicará el nuevo nivel arancelario a partir de la próxima semana.

La decisión no recibió mayores explicaciones. El anuncio ocurrió un día después de nuevas críticas de Trump hacia el canciller alemán, Friedrich Merz. El presidente estadounidense le pidió enfocarse en la guerra en Ucrania y evitar intervenciones en Irán.

Alemania figura como uno de los países más expuestos a la medida. Gran parte de los vehículos que la UE exporta a Estados Unidos se fabrica en ese país. En 2024, Alemania envió cerca de 450.000 automóviles al mercado estadounidense, según datos del sector.

Estados Unidos representa el segundo mayor destino para las exportaciones de vehículos nuevos de la UE. Supera el 20% del total exportado, solo por detrás del Reino Unido.

Los aranceles sectoriales no cambiaron tras un fallo del Tribunal Supremo a inicios de año. Esa resolución anuló otros gravámenes globales impulsados por Trump, pero dejó intactas las tarifas específicas como las del sector automotor.

Desde Europa, la Comisión Europea reaccionó con cautela. Un portavoz indicó que el bloque mantiene abiertas sus opciones para proteger sus intereses si Estados Unidos adopta medidas incompatibles con el acuerdo. Añadió que la UE aplica sus compromisos según sus procesos legislativos y mantiene informada a la administración estadounidense.

El acuerdo comercial recibió aprobación del Parlamento Europeo a finales de marzo. Sin embargo, los eurodiputados establecieron condiciones. Solicitaron salvaguardias adicionales antes de su implementación completa.

El pacto aún requiere negociaciones con los Estados miembros para entrar en vigor. Mientras tanto, la tensión comercial entre ambas potencias vuelve a escalar.