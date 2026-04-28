El Mundo

Donald Trump pondrá su foto en los pasaportes de Estados Unidos

El Departamento de Estado emitirá pasaportes con la cara del presidente Trump para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia

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Por AFP
La foto de Donald Trump aparecerá pronto en algunos pasaportes de Estados Unidos, en una edición limitada para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia.
Un pasaporte de Estados Unidos (izquierda) y Donald J. Trump (derecha). (AFP/AFP)







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