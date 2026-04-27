El Mundo

Donald Trump exige que cadena ABC despida a Jimmy Kimmel por broma ‘despreciable’

El mandatario estadounidense calificó al presentador de ‘cobarde’ y Melania Trump exhortó a que ABC actúe en su contra

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Por AFP
Donald Trump aseguró que Jimmy Kimmel “debió ser despedido hace mucho tiempo” tras la polémica por sus comentarios sobre Charlie Kirk.
En 2025, Donald Trump aseguró que Jimmy Kimmel debía ser despedida por sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk. (MANDEL NGAN ROBYN BECK/AFP)







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