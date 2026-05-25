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DJ P: el arquitecto silencioso que ayudó a construir el hip-hop costarricense

Pietro Wolbrom es el hermano menor de Toledo, pero más allá de eso es un formador de artistas, productor, DJ, empresario y director de videos. Esta es su historia

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Por Jessica Rojas Ch.
Dj P Toledo Pietro Wolbrom
La carrera de DJ P inició hace más de 20 años. Sus primeros pasos en la música los dio como rapero, mientras en el camino fue aprendiendo sobre producción musical y audiovisual. (Cortesía)







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DJ PToledoMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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