Diputada Sofía Guillén muestra una tierna foto con su bebé recién nacido, vea aquí la imagen

La licencia de maternidad de la diputada Sofía Guillén inició el 3 de octubre y se extenderá al menos por cuatro meses.

La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, compartió una tierna fotografía junto a su hijo recién nacido. En la publicación la congresista solo escribió el mensaje: “19 días” y acompañó la publicación con la imagen de un corazón.

En la imagen, publicada en sus redes sociales, se ve a Guillén sosteniendo en brazos al pequeño Camilo, quien nació el lunes 13 de octubre en el Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva.

LEA MÁS: Nació Camilo, el hijo de la diputada Sofía Guillén: este fue el mensaje con que lo recibió

Guillén fue la única legisladora embarazada durante el actual periodo. En ese tiempo compartió vivencias de su proceso con los costarricenses.

La diputada comenzó su licencia de maternidad el 3 de octubre y se reincorporará a su trabajo en la Asamblea Legislativa en al menos cuatro meses.