Diagnóstico erróneo ocultó cáncer de ovario a deportista y expresentadora de televisión: ‘Busquen, insistan y exijan un eco vaginal’

María Teresa Guerrero, conocida como La Flaca, compartió su historia de lucha contra el cáncer de ovario en un video.

La deportista y expresentadora de televisión ecuatoriana María Teresa Guerrero reveló que logró vencer el cáncer de ovario, luego de un diagnóstico inicial en el que la enfermedad fue descartada.

“El hacer deporte no te excluye de tener una enfermedad”, expresó la figura de televisión, conocida como La Flaca, en un video elaborado para la cadena BBC.

Todo comenzó cuando, tras participar en un triatlón, sintió un fuerte dolor abdominal. En un inicio, los médicos le diagnosticaron erróneamente una enfermedad gastrointestinal.

“La ginecóloga me hizo un papanicolau y me dijo que estaba perfecta, que buscara un psicólogo o un gastroenterólogo, que seguro tenía algo en el estómago. Le pedí que me hiciera un eco vaginal y me dijo que no”, relató.

Tiempo después, recibió el diagnóstico que cambiaría su vida: cáncer de ovario con metástasis en el peritoneo, la membrana que reviste el interior de la cavidad abdominal.

“Lloré dos o tres días y me recordé que amo la vida; es que yo amo la vida. Entonces dije: ‘No me quiero ir’. Entonces vamos a darle, esta va a ser otra carrera más. No te vas a descalificar porque te duelen los pies. Vas a terminar y llegar a la meta”, agregó.

A partir de ese momento, Guerrero ha utilizado sus redes sociales para concientizar sobre la enfermedad y la importancia de escuchar al cuerpo.

“Siempre le digo a las mujeres que escuchen las señales y que escuchen a su cuerpo. Si ustedes creen que están mal, vayan y busquen e insistan y exijan un eco vaginal. Porque lo confunden con mil cosas”, señaló.

Aunque La Flaca continúa en tratamiento, finalizó su quimioterapia en octubre pasado y actualmente no presenta células cancerosas en su organismo.

Fiel a su estilo de vida, mantiene hábitos saludables, realiza ejercicio y cuida su alimentación. Su historia no solo refleja una lucha personal, sino también un mensaje de alerta y esperanza para otras mujeres: atender las señales del cuerpo y actuar a tiempo puede marcar la diferencia.