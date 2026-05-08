Ciencia

Por qué están aumentando los casos de cáncer en el mundo: la ciencia lo explica

Las proyecciones internacionales advierten que los diagnósticos de cáncer podrían crecer 77% para 2050

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Por O Globo / Brasil / GDA
Los casos de cáncer aumentan por envejecimiento, tabaquismo, obesidad, alcohol y falta de acceso a diagnósticos y tratamientos. Expertos advierten que para 2050 podrían llegar a 35 millones.
Los casos de cáncer aumentan por envejecimiento, tabaquismo, obesidad, alcohol y falta de acceso a diagnósticos y tratamientos. Expertos advierten que para 2050 podrían llegar a 35 millones. (ChatGPT/Generada con IA)







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