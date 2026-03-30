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Destino de Centroamérica destaca en los regalos de los Óscar 2026 que recibieron Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Margot Robbie

Una experiencia turística de alto nivel formó parte de los exclusivos obsequios, que fueron entregados a los nominados

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Por Silvia Ureña Corrales
Villa en Guanacaste entra a regalos de los Óscar 2026 y posiciona a Costa Rica ante audiencia global.
Disfrutar de un atardecer en esta villa de lujo, ubicada en Guanacaste, Costa Rica, es un sueño para muchos. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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