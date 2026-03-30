Destino de Centroamérica destaca en los regalos de los Óscar 2026 que recibieron Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Margot Robbie

Disfrutar de un atardecer en esta villa de lujo, ubicada en Guanacaste, Costa Rica, es un sueño para muchos.

¿Se imagina ver un destino de Centroamérica incluido entre los exclusivos regalos que reciben las estrellas de Hollywood en los premios Óscar? Eso ocurrió en la edición 2026, donde una villa ubicada en Playa Hermosa, Guanacaste, Costa Rica, fue seleccionada como parte de esta vitrina global.

La propiedad Essence of Dreams integra una lista limitada de experiencias seleccionadas a nivel global por los organizadores de los obsequios, que fueron entregados en la gala del Óscar el pasado domingo 15 de marzo. La Nación entrevistó a sus propietarios, Tim y Tracey Kerin, quienes son originarios de Florida, Estados Unidos.

Esta iniciativa, que coloca a Costa Rica en el radar de Hollywood, forma parte del programa Everyone Wins, organizado por la empresa Distinctive Assets, que durante cerca de 25 años ha distribuido los regalos a nominados en categorías principales. En este caso, la experiencia en Costa Rica se dirigió a figuras de alto perfil en las categorías de mejor actor, mejor actriz, actor de reparto, actriz de reparto y mejor director.

“Gracias a la atención global que recibe el evento y a formar parte de la bolsa de regalos, tenemos un alcance mediático de hasta 22 millones de personas en todo el mundo. Esto representa una excelente exposición para Costa Rica y nuestro país”, expresaron los fundadores de Essence of Dreams.

“Ser uno de los cuatro paquetes turísticos seleccionados en todo el mundo es algo muy especial para nosotros y un logro gratificante en nuestra trayectoria empresarial y en nuestro matrimonio como pareja emprendedora“, agregaron.

Entre los artistas que fueron nominados en las principales categorías destacan nombres muy importantes de la industria. Por ejemplo, el premio a mejor director se lo disputaron Chloé Zhao, por Hamnet; Josh Safdie, por Marty Supreme; Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another; y Ryan Coogler, por Sinners. En esta ocasión, Anderson fue el ganador.

Por su parte, en la categoría de mejor actriz principal participaron Jessie Buckley (Hamnet), quien recibió el galardón, Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Emma Stone (Bugonia). En actor principal, los nominados incluyeron a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) quien finalmente ganó la estatuilla.

Hasta ahora, ninguno ha confirmado reservas ni ha canjeado la experiencia en Costa Rica, pero disponen de un año para utilizar este beneficio, el cual es personal e intransferible.

“Nadie se ha puesto en contacto con nosotros todavía. Nos entusiasma saber quién está interesado en asistir. Tenemos nuestros favoritos y esperamos que vengan. Muchas celebridades tienen la agenda muy apretada con su próximo proyecto y otros compromisos”.

La elección de la villa respondió a factores estratégicos como la cercanía con el aeropuerto internacional de Liberia, la privacidad del inmueble y la creciente popularidad de Costa Rica entre celebridades. A esto se suma la capacidad operativa del equipo local, elemento clave para sostener una exposición internacional de alto nivel.

Así luce la villa en Guanacaste, Costa Rica, que integra la bolsa de regalos de los Óscar 2026. (Cortesía /Cortesía)

El impacto mediático de la inclusión en esta bolsa es significativo. Según datos aportados por los propietarios, la participación permitió alcanzar hasta 22 millones de personas y generar alrededor de mil millones de impresiones en redes sociales. Además, el sitio web de la propiedad registró más de 6.500 visitas desde 20 países en pocas semanas, lo que evidencia un aumento en la visibilidad global del destino.

La villa se ubica en la cima de una comunidad privada en Playa Hermosa, con vistas al océano Pacífico, cordilleras y volcanes. Su diseño apuesta por tonos claros que contrastan con el entorno marino, en lugar de los tradicionales colores tierra. Este enfoque define un concepto diferenciado de lujo tropical.

“Decoramos la casa nosotros mismos. Nos inspiramos en crear una casa privada con comodidades de resort, pero con la calidez de un hogar”, indicaron los dueños del lugar turístico.

El modelo de hospedaje incluye experiencias integrales como transporte privado, excursiones, servicios personalizados, actividades culturales y presentaciones locales. Esta oferta busca mostrar una versión más amplia del país, más allá del alojamiento convencional, mediante una experiencia turística completa.

La villa, ubicada en Guanacaste, apunta a nominados de alto perfil en los Óscar 2026. (Cortesía /Cortesía)

Entre sus comodidades destacan piscina infinita, suites con vista al mar, gimnasio, sala de masajes, áreas sociales y espacios para entretenimiento. La propiedad también incorpora obras de artistas internacionales, lo que refuerza su propuesta de exclusividad y confort.

La propiedad también obtuvo exposición internacional tras aparecer en enero en el programa My Lottery Dream Home, del canal HGTV. Esta fue la primera vez que la producción se grabó en Costa Rica en sus 18 temporadas, lo que amplió la visibilidad del destino ante una audiencia superior a 4 millones de personas en el mundo.