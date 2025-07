Desde Elías Alvarado hasta Tía Florita: la farándula tica celebró la Anexión con bombas y trajes típicos

La farándula costarricense sacó sus mejores galas y dotes de creatividad para formular las tradicionales bombas, en el marco de la celebración de los 201 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Desde Elías Alvarado, Tía Florita y el elenco de Pelando el ojo, hasta la virreina del certamen Miss Universe Costa Rica, varios personajes públicos festejaron la efeméride del 25 de julio.

LEA MÁS: ¿Qué se celebra el 25 de julio en Costa Rica? Aquí le explicamos con detalle

El periodista de Teletica, Elías Alvarado , compartió un video junto a su hijo Saúl, quien recitó una bomba. Además, escribió en la publicación: “Como costarricenses en el extranjero, no hay excusa para olvidar nuestras raíces. Estas fechas son parte de lo que somos, y es nuestra responsabilidad transmitirle a nuestros hijos el orgullo por nuestra tierra”.

Ambos posaron con camisa blanca, pañuelo y chonete.

Elías Alvarado celebró la Anexión del Partido de Nicoya desde el extranjero junto a su hijo Saúl, quien recitó una bomba. (Instagram/Instagram)

El elenco de Pelando el ojo publicó un video cargado de bombas dichas por sus personajes. Participaron imitaciones de Hernán Medford, Tulio, El Galán, Maruja, El Chunche Montero, Albino Vargas y Emeterio. Todos aparecieron representados con marionetas vestidas con traje típico.

Tía Florita también publicó una serie de imágenes con su vestido típico y una flor detrás de la oreja. “¡Feliz y orgullosamente guanacasteca!”, escribió.

De forma similar lo hizo Natalia Rodríguez, quien publicó una bomba con el siguiente mensaje: “Qué lindas que son las ticas, ¡eso nadie lo discute! Con su sonrisa tan pura y su corazón que reluce. Costa Rica es un encanto, con su gente tan querida, y todos gritan con orgullo: ¡'Pura vida, pura vida’!”

LEA MÁS: ¿Natalia Rodríguez bailaría en ‘Mira quién baila’?; esto dijo la presentadora

Tía Florita, quien nació en Liberia, publicó fotografías con su vestido típico y una flor en la oreja para celebrar la Anexión del Partido de Nicoya. (Facebook /Facebook)

Natalia Rodríguez compartió una bomba con tono patriótico, en la que exaltó la belleza y calidez de las mujeres ticas y el orgullo por la identidad costarricense. (Instagram/Instagram)

La virreina del certamen Miss Universe Costa Rica 2025, la guanacasteca Daniela Pérez , realizó dos publicaciones con su traje típico. En ambas expresó su orgullo por la identidad cultural:

“Guanacaste no es solo un lugar, es una forma de vivir. Es calor humano, es tierra que canta y corazón que resiste. Como costarricense, y como mujer orgullosamente conectada con mi identidad, me honra celebrar esta tierra que me ha enseñado a caminar con la frente en alto, con respeto por la historia y amor por la cultura”.

Daniela Pérez, virreina del Miss Universe Costa Rica, publicó un mensaje muy sentido de su amado Guanacaste para celebrar este 25 de julio. (Instagram/Instagram)

La locutora Lussania Víquez también compartió fotografías de sus hijos con la vestimenta típica y escribió: “No sé si ellos entienden todavía qué significa este día, pero lo que sí sé es que la identidad se construye desde casa”.