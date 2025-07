¿Qué se celebra el 25 de julio en Costa Rica? Aquí le explicamos con detalle

Costa Rica conmemora este 25 de julio el 201 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya, una decisión tomada en 1824 por los pueblos de Santa Cruz y Nicoya, quienes optaron por integrarse voluntariamente al país. Este hecho amplió el territorio nacional y marcó su historia.

Durante la época colonial, el territorio costarricense solo incluía lo que hoy es la península de Osa. Al noroeste limitaba con el Partido de Nicoya, una región ubicada entre el río Tempisque y el río Salto, hasta llegar al océano Pacífico y al lago de Nicaragua.

En 1786, el rey Carlos III de España ordenó que el Partido de Nicoya pasara a formar parte de la provincia de Nicaragua. Sin embargo, en 1810, el gobernador de Costa Rica pidió a la Corona española que ese territorio se anexara a Costa Rica para sumar población suficiente y así poder enviar un diputado a las Cortes de Cádiz.

La solicitud fue aceptada y ambos territorios enviaron un representante. En 1820, esta unión temporal se repitió con el mismo fin.

Después de la Independencia de Centroamérica en 1821, Costa Rica vivió un intento fallido de anexarse al Imperio mexicano, un breve conflicto interno y finalmente eligió el modelo republicano. Durante este periodo, Costa Rica y el Partido de Nicoya coexistieron como regiones autónomas.

En 1823, comenzaron los primeros pasos formales para una anexión definitiva. Una misión diplomática costarricense obtuvo el apoyo de las autoridades de Granada y León, en Nicaragua. Luego, el 5 de marzo de 1824, el gobierno de Costa Rica envió una carta al Ayuntamiento de Nicoya, invitando a la región a integrarse a su territorio.

El 25 de julio de 1824, en cabildo abierto, los pueblos de Nicoya y Santa Cruz acordaron unirse a Costa Rica, bajo el lema “De la Patria por Nuestra Voluntad”. La decisión se basó en factores como la estabilidad política, el acceso al comercio por el puerto de Puntarenas, la administración de justicia y la seguridad regional.

Desde entonces, Guanacaste, como se renombró el territorio, ha sido un pilar en la construcción de la identidad nacional. Aporta tradiciones como la palabra “¡Bomba!”, las carretas pintadas, las marimbas, los bailes típicos y una variada gastronomía. También ha sido fundamental en sectores como el turismo, la agricultura y la ganadería.

El acta oficial de la anexión, firmada el mismo 25 de julio de 1824, detalla el proceso de decisión y las razones que motivaron la incorporación. La Municipalidad de Liberia conserva una transcripción del documento, con la ortografía original de la época.

En el acta, se menciona la necesidad de recursos para enfrentar eventuales amenazas militares, así como la propuesta de instalar terceras de tabaco en Nicoya y Santa Cruz para generar ingresos. También se plantea la urgencia de crear escuelas, consideradas claves para el desarrollo educativo de la juventud.

Acta de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica

25 de julio de 1824

“En el Pueblo de Nicoya y Julio veinte y sinco de mil ochocientos veinte y cuatro años. Estando esta Corporación Juntos y congregados con el Gefe Político y todos los Ciudadanos de su mando y con anuencia de los señores Ciudadanos Sargento y Cabos y demás soldados militares y Principales y demás común del Pueblo: Se les leyó literalmente la convocatoria que se le remitió a esta Municipalidad por el Govierno de Costarrica en la que fraternalmente a (testado: nos) invicta a estos Pueblos para que espontaneamente deliberen a la Unión y agregación en esta virtud estando esta corporación de común acuerdo; con los avitantes hemos deliberado libremente a la Unión indicada consultando las ventajas que nos proporcionan en el comercio por el Puerto de Punta de Arena, (testado: con) la pronta administración de Justicia y fomento de los ramos; la seguridad quietud y regimen politico que quedan aviertos bajo, la demarcación de aquel estado como lo yndica la Naturaleza y lo reclama la conveniencia Pública, la (testado:ynted) ydentidad de intereses y demás relaciones que ligan este Partido: bajo esta consideración y de las mejoras que redundan a estos Pueblos. Por las bentajas con que se ha confederado el estado de Costarrica a los demas del Centro de América segun se manifiesta del Decreto que se nos ha acompañado en esta copia autorizada, y la participacion ynmediata y resiproca de los beneficios y adelantamientos que se palpan en el estado de Costarrica: esta corporación de unanime con centimiento y en consorcio de sus conciudadanos contemplando en todo lo relacionado tuvo vien the ynvitar con la misma convocatoria a la Municipalidad de la poblazon de Santa Cruz de este mismo Partido, quienes siendo de este mismo parecer, y haviendo al efecto convocado a la mayor parte de su vecindario contestaron el oficio que se acompaña a esta carta. Por todo, y reparando los actuales yndigencias que se hayan los Pueblos de este partido Cntemplandolos desde esta fecha, (a ecepción de Guanacaste) como parte yntegrante del estado de Costarrica se ha tenido en consideración que para remediar por un pronto la escases del numerario para las ocurrencias necesarias y mientras se establecen fondos de que deverá determinarse por los tribunales correspondientes; se pongan en este Pueblo y el de Santa Cruz las tercenas de tabaco, previas las formalidades acostumbradas, y con sus productos, reservados para el aucilio en qualquier evento, o perturbación en el orden; deberan ser protegidos los mismos Pueblos de este Partido Para la creación de las escuelas, coo tan ynteresantes a la Educación e Illustra de la Jubentud, Pues para todo, los tribunales del estado delinearan, estableceran y daran las medidas conducentes para (testado: Dirección:) creación de los fondos con que debemos ser protegidos.

En este estado los Gefes Militares referidos ysieron precente a esta Municipalidad que para no ser perturbado en la libre agregación al estado de Costarrica a que se ha constituido este Partido, se hayan absolutamente en una deplorable situación sin fondos y sin armas para sostenerse, (etrerrenglonado : sin) (testado: en) ser perjudicados puesa cabalmente no aparecen mas que veinte y seis fuciles ynutiles por lo que en este caso será muy necesario que el estado determine y disponga de las fuerzas de aucilio que deberan resguardarnos como partes yntegrantes del mismo, atendiendo a las conjuraciones y dicenciones de la provincia de Nicaragua de donde podremos acaso, ser sorprehendidos. A consequencia de estar por esta acta que hemos selebrado solemnemente y en presencia de todo el Pueblo consus Militares legitimamente agregados al Govierno de Costarrica se concluye esta operación, firmando todos los miembros de la corporación con los demás ciudadanos Paysanos y militares que sepan y por los que no a su ruego sacandose una certificacón autentica para remitirla al estado de Costarrica por conducto del Presidente Secretario todo lo que certificamos, fecha ut. supra. Manuel Briceño.- Torivio Viales, regidor.- Ublado Martinez, Regidor.- Manuel Garcia, Regidor.”

