Viva

Dejó la universidad, fundó una compañía multimillonaria y ahora apuesta por el negocio de los ‘influencers’

La joven pasó de crear bots en su infancia a liderar un negocio millonario para ‘influencers’

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Lucy Guo dejó la universidad, creó Scale AI y hoy lidera un negocio digital que permite a influencers monetizar su contenido.
Lucy Guo dejó la universidad, creó Scale AI y hoy lidera un negocio digital que permite a influencers monetizar su contenido. (La Nación, Argentina/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGScale AIInteligencia artificialIA
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.