Dejó la universidad, fundó una compañía multimillonaria y ahora apuesta por el negocio de los ‘influencers’

Lucy Guo dejó la universidad, creó Scale AI y hoy lidera un negocio digital que permite a influencers monetizar su contenido.

Lucy Guo creció en California, en el seno de una familia migrante proveniente de China. A los 29 años, acumuló una fortuna de $1.300 millones y se convirtió en la multimillonaria más joven de Estados Unidos, según la revista Forbes.

Su riqueza provino inicialmente de Scale AI, empresa especializada en datos para inteligencia artificial. Ahora, dirige un nuevo emprendimiento enfocado en el negocio de los influencers.

Sus primeros pasos en el mundo tecnológico

Guo nació el 14 de octubre de 1994 en Fremont, California. Sus padres eran ingenieros electrónicos. Desde muy joven mostró interés por la tecnología. Escribía código y desarrollaba bots para el portal de juegos Neopets. En secundaria creó un negocio que automatizaba tareas en línea.

Ingresó a la Universidad Carnegie Mellon para estudiar informática e interacción humano-computador. Sin embargo, abandonó la carrera al ser aceptada en la Beca Thiel, un programa que otorga hasta $200.000 a jóvenes para que desarrollen ideas innovadoras.

Experiencia profesional y creación de Scale AI

Al incorporarse al programa de becas, Guo realizó una pasantía en Facebook. Luego trabajó dos años en Snapchat como la primera diseñadora de productos, donde participó en proyectos como Snap Maps, una herramienta que permite visualizar la ubicación de contactos.

En 2016, pasó a Quora. Allí conoció a Alexandr Wang, con quien fundó Scale AI, una startup que proporciona datos para entrenar modelos de aprendizaje automático. La compañía creció rápidamente, lo que hizo que Guo alcanzara un patrimonio cercano a los $1.250 millones. En 2018 se retiró de la empresa por diferencias en la visión de negocio, pero mantuvo su participación accionaria.

Nueva etapa: monetizar el contenido digital

En diciembre de 2022, fundó en Miami la empresa Passes Inc., con una inversión inicial de $50 millones. La plataforma está dirigida a influencers con más de 100.000 seguidores. Les permite vender acceso exclusivo a contenido mediante “pases”, una especie de entradas digitales.

Estos pases permiten a los fanáticos desbloquear experiencias y contenido premium. Passes Inc. funciona como una plataforma de comercio digital para creadores. Ofrece herramientas para que generen ingresos a partir de su conocimiento, contenido y comunidad.

Rutina de trabajo y vida personal

Con la consolidación de su éxito empresarial, Lucy Guo adoptó una estricta rutina diaria. Se despierta a las 5.30 a. m. y realiza entre dos y tres entrenamientos físicos intensos. A las 9.00 a. m. se encuentra en la oficina trabajando en distintas campañas. En la noche, suele continuar con sus labores hasta cerca de la medianoche.

En abril de 2025, desplazó a la cantante Taylor Swift y fue reconocida por Forbes como la multimillonaria más joven de Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.