¿De qué murió Catherine O’Hara? Revelan la causa del deceso y la rara condición que padecía: solo la sufre una de cada 10.000 personas

La actriz, ícono de la película ‘Mi pobre angelito’ falleció el 30 de enero a los 71 años

Por Jessica Rojas Ch.
Catherine O’Hara murió a los 71 años luego de una breve enfermedad. Bomberos la trasladaron a un hospital en estado crítico.
La actriz Catherine O'Hara ganó dos premios Emmy en su carrera. Su trabajo será recordado con cariño por interpretar a la mamá de Kevin en 'Mi pobre angelito'. (Archivo)







Catherine O'Hara
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

