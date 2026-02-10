¿De qué murió Catherine O’Hara? Revelan la causa del deceso y la rara condición que padecía: solo la sufre una de cada 10.000 personas

La actriz Catherine O'Hara ganó dos premios Emmy en su carrera. Su trabajo será recordado con cariño por interpretar a la mamá de Kevin en 'Mi pobre angelito'.

Hace unos días la muerte de la actriz Catherine O’Hara causó luto en Hollywood. La intérprete, famosa por su trabajo en el cine y recordada con cariño por interpretar a la mamá de Kevin (Macaulay Culkin) en el clásico Mi pobre angelito, falleció el 30 de enero a los 71 años.

Cuando se dio a conocer la lamentable noticia, medios internacionales como la revista People solo anunciaron que la artista sufrió de una breve enfermedad. Sin embargo, este 9 de febrero se confirmó la causa de la muerte.

De acuerdo con sitios como Univisión, ¡Hola! y Hollywood Reporter, O’Hara falleció por un coágulo de sangre en los pulmones que le provocó una embolia pulmonar, con cáncer de recto como causa subyacente.

Según reportes de TMZ, que tiene los documentos oficiales de la defunción, O’Hara, ganadora dos veces del premio Emmy, sufrió en silencio con el cáncer.

Además, según el medio especializado en temas de farándula internacional y los demás que replicaron la noticia, los restos de la intérprete fueron incinerados y entregados a su esposo.

Aparte del cáncer y de las causas de la muerte, Univisión narró que la actriz padecía de una rara condición: situs inversus, que solamente la sufren una de cada 10.000 personas. “El situs inversus se produce cuando los órganos del pecho y el abdomen se desarrollan en una posición invertida respecto a su anatomía normal”, explicó Univisión.