Así lucen hoy los actores de ‘Mi pobre angelito’, el clásico navideño que cumple 35 años

A 35 años de su estreno, los protagonistas de la película tomaron rumbos distintos. Aquí se cuenta qué pasó con cada uno.

Cada Navidad, millones de personas reviven en sus pantallas la historia de Kevin McAllister, el niño que su familia olvidó en casa antes de viajar. Con 35 años de existencia, Mi pobre angelito se convirtió en un símbolo permanente de la temporada navideña.

La cinta, escrita por John Hughes, mezcló humor físico, toques de suspenso y el espíritu festivo. Desde su estreno, se convirtió en una tradición familiar en muchos hogares. En Brasil, se volvió parte de la programación típica de fin de año, al nivel de armar el árbol o preparar la cena de Nochebuena.

A continuación, repasamos la trayectoria de seis miembros del elenco original y de otros actores que marcaron la historia del filme.

Macaulay Culkin – Kevin McAllister

Macaulay Culkin (Archivo/Archivo)

El niño protagonista participó en otras cintas como Mi chica, Mi pobre angelito 2 y Richie Rich. También apareció en el video musical Black or White, de Michael Jackson, en 1991.

En 1994 decidió pausar su carrera para enfocarse en los estudios. Regresó a la actuación en los años 2000, aunque sin el mismo impacto inicial. Enfrentó problemas con sustancias, pero con el tiempo diversificó su vida: escribió un libro, lideró una banda de rock, creó un sitio web y un pódcast de cultura pop.

Tiene 45 años, es padre de dos hijos y ha estado casado tres veces. Suele volver a la escena pública en Navidad, protagonizando comerciales inspirados en su papel de Kevin.

Catherine O’Hara – Kate McAllister

Catherine O’Hara (Screenshot YouTube/Archivo/Screenshot YouTube/Archivo)

Interpretó a la madre angustiada que cruzaba medio mundo para reunirse con su hijo. Continuó su carrera con éxito y recibió múltiples premios. A los 71 años, participó recientemente en Beetlejuice Beetlejuice.

En entrevistas, comentó que nació con situs inversus, una condición en la que los órganos están en posición opuesta dentro del cuerpo.

Joe Pesci – Harry

Joe Pesci (Screenshot YouTube/AFP/Screenshot YouTube/AFP)

Antes de la cinta, ya era un reconocido actor de películas dirigidas por Martin Scorsese. Interpretó a uno de los ladrones que acosaban a Kevin.

Durante la década de 1990 trabajó intensamente, aunque bajó el ritmo después de Arma Letal 4 (1998). A los 82 años, regresó al cine con El irlandés (2019), actuación que fue premiada y reavivó el interés del público en su carrera.

Daniel Stern – Marv

Daniel Stern (Screenshot YouTube/AFP/Screenshot YouTube/AFP)

Fue el compañero de Joe Pesci en la dupla de ladrones. Además de los dos primeros filmes de la saga, en Estados Unidos fue la voz adulta de Kevin Arnold en la serie Aquellos maravillosos años.

A los 68 años sigue activo y participó recientemente en la serie For All Mankind, de Apple TV.

Devin Ratray – Buzz

Devin Ratray (Screenshot YouTube/AFP/Screenshot YouTube/AFP)

Interpretó al hermano mayor de Kevin. Participó en series como Chicago Med y Better Call Saul. Tiene 48 años, pero su carrera se vio afectada por problemas legales: fue arrestado en 2021 por agresión doméstica y está bajo investigación por un supuesto caso de abuso ocurrido en 2017.

Kieran Culkin – Fuller

Kieran Culkin (Screenshot YouTube/AFP/Screenshot YouTube/AFP)

Hermano de Macaulay en la vida real, comenzó su carrera desde niño. A los 43 años, se consolidó como actor adulto con reconocimientos como el Óscar de Mejor Actor de Reparto en 2025 por A Real Pain y el Emmy en 2023 por Succession.

Los actores que ya fallecieron

El reparto original también incluye nombres que dejaron una huella en la historia del cine, pero ya no están con vida.

John Heard , quien interpretó al padre de Kevin, murió en julio de 2017 a los 71 años por un paro cardíaco.

, quien interpretó al padre de Kevin, murió en julio de 2017 a los 71 años por un paro cardíaco. Roberts Blossom , el misterioso vecino conocido como Viejo Marley , falleció en julio de 2011 a los 87 años por una enfermedad cerebrovascular.

, el misterioso vecino conocido como , falleció en julio de 2011 a los 87 años por una enfermedad cerebrovascular. John Candy, quien encarnó al músico Gus, murió en 1994, a los 43 años, debido a un infarto durante el rodaje de la película Wagons East.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.