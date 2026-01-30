Murió Catherine O’Hara, la mamá de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

Catherine O’Hara, la icónica actriz canadiense que dio vida a la madre de Macaulay Culkin en Mi pobre angelito, murió este viernes 30 de enero en Los Ángeles. Su equipo de representación confirmó el fallecimiento de la estrella global, cuya carrera abarcó desde la comedia física hasta el éxito televisivo en la serie Schitt’s Creek.

La información fue ratificada a la AFP por la oficina de Marc Gurvitz, sin que se revelaran detalles adicionales sobre las causas del deceso. De acuerdo con el portal Page Six, la artista fue trasladada en ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

O’Hara construyó una trayectoria extensa en cine y televisión; su rostro se volvió familiar en todo el mundo gracias a su papel como Delia en Beetlejuice y como la mamá del protagonista en las primeras entregas de Mi pobre angelito, una de las comedias familiares más influyentes de la década de 1990.

Nacida en Toronto, en 1954, comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre junto a Eugene Levy. Su estreno en la gran pantalla ocurrió en Double Negative (1980). Años más tarde, sellaría su carisma al actuar con Macaulay Culkin, quien le dedicó una memorable carta al enterarse de su partida.

“Mamá, pensé que teníamos más tiempo. Yo quería más, quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía tanto que decir. Te amo. Te veré más tarde”, escribió el actor en sus redes sociales.

Culkin acompañó su mensaje con una imagen de la película cuando era niño y otra de adulto junto a su querida madre del cine.