Los secretos y la historia del clásico navideño ‘Mi pobre angelito’

La película Mi pobre angelito, estrenada en noviembre de 1990, marcó un antes y un después en el cine navideño, convirtiéndose en una de las comedias familiares más recordadas de todos los tiempos. Dirigida por Chris Columbus y con un guion escrito por John Hughes, este largometraje sigue siendo recordado y visto a más de tres décadas de su estreno.

La inspiración para esta película nació de un pensamiento casual. John Hughes comentó en viarias entrevistas que mientras preparaba un viaje familiar a Europa, imaginó lo que ocurriría si accidentalmente olvidara a uno de sus hijos en casa. Esta premisa simple dio paso a un torrente de ideas que escribió en ocho páginas de notas y en solo nueve días, el guionista completó el primer borrador del guion de 44 páginas.

Chris Columbus llegó a dirigir Mi pobre angelito después de un fracaso crítico con su película anterior, Heartbreak Hotel. A pesar de ese tropiezo, su afinidad por las historias navideñas lo motivó a aceptar el proyecto. Durante su trabajo, introdujo un cambio clave en el guion al incluir al personaje de Marley, el vecino de Kevin McCallister, quien añadió una capa emocional a la historia al resaltar temas como la reconciliación familiar.

Daniel Stern, en su papel de Marv en 'Mi pobre angelito' (1990), protagoniza la inolvidable escena de la tarántula en su rostro. Fue grabada en una sola toma para no dañar al animal y se convirtió en un momento icónico de la película.

Un niño prodigio y un casting memorable

Aunque Hughes tenía en mente a Macaulay Culkin después de trabajar con él en Uncle Buck, la producción realizó un extenso proceso de casting, entrevistando a más de 100 niños. Finalmente, Culkin fue elegido para interpretar a Kevin McCallister, un rol que lo lanzó al estrellato y le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor.

La producción también enfrentó decisiones cruciales al seleccionar al elenco de ladrones. Aunque Columbos consideró a Robert De Niro para un papel, este lo rechazó y finalmente Joe Pesci y Daniel Stern fueron elegidos por su habilidad para equilibrar el miedo con el humor.

Una escena de "Angels with Filthy Souls", la película ficticia que aparece en "Mi pobre angelito". Este segmento se convirtió en un elemento memorable del filme navideño, destacando el icónico diálogo: "Keep the change, ya filthy animal."

Curiosidades de Mi pobre angelito

Una película dentro de otra: Una de las escenas más icónicas incluye un fragmento de una supuesta película llamada Angels with Filthy Souls. Aunque muchos creyeron que era real, este largometraje fue creado específicamente para Mi pobre angelito. La tarántula real: Daniel Stern, quien interpretó a Marv, permitió que una tarántula real caminara sobre su rostro en una escena memorable, con la condición de que se grabara en una sola toma. El equipo añadió su grito en posproducción para no asustar al animal. Improvisación icónica: El famoso gesto de Kevin gritando frente al espejo con las manos en las mejillas fue un accidente que quedó en la película. Un éxito en taquilla: Según la revista Time, Mi pobre angelito pasó 12 semanas consecutivas en el primer lugar de la taquilla en Estados Unidos tras su estreno en noviembre de 1990. Además, logró mantenerse en el top 10 de recaudación nacional hasta junio de 1991, consolidándose como un fenómeno cinematográfico. El impacto en un vecindario: La casa donde se filmaron muchas escenas interiores y exteriores está ubicada en Winnetka, Illinois. Tres décadas después, sigue atrayendo a turistas curiosos.

Legado de Mi pobre angelito

Mi pobre angelito no solo permanece en la memoria colectiva como una tradición navideña, sino que también es referente de la cultura pop, que provocó desde memes hasta múltiples secuelas y homenajes.