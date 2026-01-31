Revelan causa de la sorpresiva muerte de Catherine O’Hara tras traslado de emergencia

Catherine O’Hara murió a los 71 años luego de una breve enfermedad. Bomberos la trasladaron a un hospital en estado crítico.

La actriz Catherine O’Hara falleció a los 71 años luego de enfrentar una breve enfermedad, según confirmó su representante a la revista People horas después de darse a conocer la noticia. La publicación explicó el sorpresivo desenlace que conmocionó al mundo del entretenimiento.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles atendió una llamada de emergencia a las 4:48 a. m. desde la residencia de la actriz. O’Hara presentó dificultad para respirar y fue trasladada de inmediato a un hospital en estado crítico, de acuerdo con los audios del reporte.

La intérprete construyó una carrera reconocida por su talento cómico y personajes memorables en producciones como Mi pobre angelito, Beetlejuice y la serie Schitt’s Creek. Su papel como Moira Rose le otorgó un Emmy a Mejor Actriz de Comedia en 2020, además de un Globo de Oro y un premio SAG.

Tras confirmarse la causa de la muerte, colegas y compañeros de reparto expresaron mensajes de despedida en redes sociales. Macaulay Culkin, quien actuó como su hijo en Mi pobre angelito, compartió un mensaje emotivo en Instagram. Pedro Pascal y Michael McKean también manifestaron su pesar por la pérdida de la actriz.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.