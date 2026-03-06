Viva

‘De boca en boca’ sorprendió con la inesperada participación de dos conocidas figuras de Teletica

Este viernes, el programa sorprendió con una transmisión especial desde Tamarindo, Guanacaste

Por Fiorella Montoya

El programa De boca en boca de Teletica sorprendió por varias razones este viernes 6 de marzo, entre ellas celebrar el cumpleaños de una de sus presentadoras, pero también la inclusión de dos conocidas figuras del canal de La Sabana durante la transmisión.








