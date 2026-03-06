‘De boca en boca’ sorprendió con la inesperada participación de dos conocidas figuras de Teletica

El programa De boca en boca de Teletica sorprendió por varias razones este viernes 6 de marzo, entre ellas celebrar el cumpleaños de una de sus presentadoras, pero también la inclusión de dos conocidas figuras del canal de La Sabana durante la transmisión.

Una de las situaciones más llamativas es que el show se llevó a cabo desde Tamarindo, donde los integrantes disfrutaron del calor de la provincia de Guanacaste.

Ahí aprovecharon para celebrarle a Monserrat del Castillo su cumpleaños; entre los presentadores destacaron los habituales, como Mauricio Hoffmann, Bismarck Méndez y María Fernanda León.

A este grupo se unió la carismática Dylanna Mora, quien en repetidas ocasiones tuvo intervenciones con una de las marcas comerciales que promocionaron en el programa. Mora es parte de las filas de Teletica y, anteriormente, ha sido vista en las transmisiones de toros y en promociones especiales del canal.

Incluso, al final del programa, todos los conductores estelares se marcharon para entrar al mar y ella quedó como encargada de despedir el show e invitar a los televidentes a sintonizar el espacio la próxima semana.

De boca en boca tuvo un segundo invitado sorpresa, igual de la mano de una marca comercial: fue Yiyo Alfaro, quien realizó un pase en vivo desde la ExpoConstrucción, donde dio detalles del evento y saludó a sus compañeros.

Desde el cambio en la jefatura del programa de entretenimiento ha sido notorio un acercamiento al público, las salidas del set y el compartir más humano entre los presentadores.