Viva

Yiyo Alfaro sorprendió a su papá con un regalo que recordará para siempre

El presentador publicó fotografías de ambos en un viaje soñado

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El presentador y creador de contenido Yiyo Alfaro compartió en sus redes sociales un emotivo recuerdo junto a su padre, José Miguel Alfaro. El viaje tuvo como destino Perú, país que se convirtió en el regalo de cumpleaños número 70 de su progenitor.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yiyo Alfaro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.