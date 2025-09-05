Yiyo Alfaro sorprendió a su papá con un regalo que recordará para siempre

El presentador y creador de contenido Yiyo Alfaro compartió en sus redes sociales un emotivo recuerdo junto a su padre, José Miguel Alfaro. El viaje tuvo como destino Perú, país que se convirtió en el regalo de cumpleaños número 70 de su progenitor.
“Gracias a Dios por cumplir un sueño de mi papá. Conocer Perú y sus maravillas, este es el regalo de los 70 años”, escribió el conductor de ¡Qué Buena Tarde! en sus plataformas digitales.
Durante la travesía, padre e hijo visitaron algunos de los atractivos más emblemáticos del país suramericano. Entre ellos la Montaña de los Siete Colores y Machu Picchu. Yiyo destacó la corta distancia del vuelo, de solo cuatro horas, así como la hospitalidad de los guías y la calidad del hospedaje.
Otro aspecto que resaltó fue la gastronomía peruana. En una de las publicaciones se observó a Alfarodegustando carne de alpaca, platillo típico de la región andina. También subrayó que el viaje resultó accesible en cuanto a precio.
El comunicador acompañó sus mensajes con una galería de imágenes en las que se aprecia a su padre disfrutando de los paisajes y de la experiencia cultural.
