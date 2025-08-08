‘Es mi hermano mayor’: el emotivo mensaje que Yiyo dedicó a Bismarck Méndez en su cumpleaños

El reconocido presentador de Qué Buena Tarde, Yiyo Alfaro, compartió un emotivo mensaje con motivo del cumpleaños de uno de sus amigos más cercanos.
El reconocido presentador de Qué Buena Tarde, Yiyo Alfaro, compartió un emotivo mensaje con motivo del cumpleaños de uno de sus amigos más cercanos.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.