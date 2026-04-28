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Daniel Láscarez: el pastelero costarricense que conquistó un palacio en la costa de Francia

Joven soñó con Francia desde sus inicios y terminó llevando sus postres hasta un palacio frente al Atlántico europeo, donde enamoró a celebridades con cada bocado

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Por Fátima Jiménez
13/04/2026, Heredia, San Antonio de Belén, retratos de Daniel Láscarez.
La historia de Daniel Láscarez está hecha de contrastes: de un niño que miraba cocinas por la ventana en los barrios del sur a un pastelero que pasó a trabajar en palacios franceses. (José Cordero)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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