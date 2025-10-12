El País

Muere exdiputado del Partido Liberación Nacional a los 69 años

Víctor Láscarez Láscarez falleció este domingo 12 de octubre. Se desconoce la causa de su deceso.

Por Yucsiany Salazar
Victor Láscarez falleció este domingo a los 69 años







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

