Muere exdiputado del Partido Liberación Nacional a los 69 años

El exdiputado de la República, por el Partido Liberación Nacional (PLN), Víctor Láscarez Láscarez, falleció este domingo 12 de octubre a los 69 años. Así lo confirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, por medio de un comunicado.

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de mi querido amigo Víctor Láscarez Láscarez, exdiputado de la República y compañero de tantas jornadas de servicio público. Durante los primeros años de esta administración legislativa tuve el privilegio de contar con su valiosa asesoría y su lealtad inquebrantable“, indicó Arias.

Láscarez fue diputado en el Plenario durante el segundo mandato de Óscar Arias, en el periodo 2006-2010. Además, era vecino de Hatillo, tenía una hija y estaba casado desde 1977.

El actual presidente legislativo lo describe como un hombre comprometido con las causas sociales y la defensa de los derechos laborales.

“Hoy despido a un amigo entrañable, a un dirigente ejemplar y a un costarricense íntegro que dedicó su vida al bien común. Su paso por la Asamblea y por la vida pública deja una huella de compromiso, humildad y solidaridad“, comentó.

El dirigente verdiblanco finalizó su mensaje con un sentido pésame a sus familiares y seres queridos.

Por el momento se desconoce la causa de su muerte, así como los detalles de las honras fúnebres.