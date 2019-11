“Esta ha sido mi mayor experiencia. Ha sido muy retador. He tenido mucho apoyo. El jefe dice que le encanta tener mujeres líderes. Ese impulso ha sido muy bueno. Parte de la inspiración es del chef Jorge Jurado quien ha sido un mentor en mi carrera. He tenido personas detrás que me han impulsado y dado técnicas”, cuenta Mónica, chef de Julián desde 2017.