“Para mí, lo interesante de escribir es que te permite explorar partes de tu propia naturaleza y de tí mismo que quizás no podrías tener en otra vocación. Cuando escribo en primera persona, no soy yo, es Parker, y no puedes mediar entre los dos, pero sí puedes explorar los enlaces a través del personaje y de mí”, dijo el autor recientemente a January Magazine.