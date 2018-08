–¡El infartooo! El infarto fue un momento muy divertido en mi vida; hace dos años y medio tuve este infarto en diciembre del 2015 y, después de tenerlo, dejé de fumar, dejé de fumar tabaco, dejé de fumar marihuana y cambié también algunas a otras costumbres, como por ejemplo dormir de noche y vivir de día, caminar un poco más, estar más sano. Esos cambios de registro personales hicieron que me resultara imposible escribir, cuando dejé de escribir empecé a hacer dos cosas que no había hecho nunca: una es radio y la otra es teatro. Empecé a descubrir en esos formatos una nueva manera de escribir, que es la de escribir de forma interpretativa, de interpretar cada vez distinto un texto hasta reescribirlo. Pero el giro no es una decisión casi nunca; los giros son movimientos involuntarios.