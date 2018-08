–Es igual. La labor también es educar. El público tiene que sentirse dueño de este proceso. Hay gente que dice que no le gusta la musica clasica porque no conoce de eso. Mirá, conozco mucha música de todo e igual a alguna la odio. Conocer mucho de cierta pieza tampoco hace que te guste. La música te hace reaccionar, te mueve o te duerme. Es igual, es entender. Solo porque no me guste una pintura famosa no significa que soy malo; que no me guste una sinfonía de Beethoven no me debe hacer sentir culpable porque no todos oímos de la misma manera.