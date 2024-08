Luis Chacón, destacado pintor, curador y promotor cultural, muere a los 70 años

El conocido artista plástico, curador y gestor cultural Luis Chacón González, famoso por su arriesgada apuesta por el color y las mezclas de texturas en sus obras, falleció este viernes 16 de agosto.

Chacón, quien cumpliría 71 años en setiembre, era uno de los pintores más destacados y con más experiencia en Costa Rica.

Según comentaron sus amigos, hace unas semanas, el artista fue a realizarse exámenes médicos y le descubrieron un cáncer muy avanzado, que estaba ya en etapa terminal.

El artista comenzó su carrera en 1976, cuando comenzó a exponer sus obras de forma individual, luego de terminar su Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica.

El pintor Luis Chacón cumpliría 71 años el próximo mes de setiembre.

Tres años después, en 1979, obtuvo un doctorado de la Universidad de París, Francia, país en el que además trabajó con el pintor cinético Carlos Cruz Diez.

A partir de allí realizó infinidad de obras, que lo llevaron a ganar en dos ocasiones el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en pintura y en una ocasión el Premio Áncora de la Cultura en artes plásticas.

Sus trabajos, en especial sus pinturas y obras dimensionales, se hicieron un lugar en el arte costarricense por su atrevido uso del color, su manejo de las texturas, su experimentación y su exploración de la naturaleza.

“El arte de Luis Chacón se caracteriza por ser vital y desinhibido, con uso intenso de colores y trazos fuertes. Ha realizado interesantes transposiciones del paisaje costarricense a lenguajes pictóricos contemporáneos, acudiendo a menudo a símbolos y grafismos de su propia invención”, decía el MADC sobre la obra del artista.

“Fue un referente para la cultura costarricense no solo por su producción artística, sino por su labor para promover el arte de otros creadores”, destacó Elizabeth Barquero, directora de la Galería Nacional y amiga muy cercana al artista.

Por otro lado, Chacón fue curador de arte internacional del Museo de Arte Costarricense (MAC) y logró reunir la colección de piezas de artistas extranjeros de la Galería Nacional de Arte Contemporáneo (GANAC, que no existe en la actualidad), que perteneció al MAC.

Con su obra personal y con su trabajo como promotor cultural, Luis Chacón ha contribuido a darle un perfil propio al arte costarricense de su generación, detalla el MADC.

El pintor fue miembro fundador de Bocaracá, un grupo integrado por 11 artistas, quienes se unieron a finales de los años 80 con el fin de explorar sueños y tener más posibilidades para exponer sus obras.

Este grupo realizó exposiciones en el Instituto Tecnológico de Cartago, en la Alianza Francesa, en los Museos Banco Central, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica y el vestíbulo del Teatro Melico Salazar, entre otros.

Luis Chacón, un artista nato

Chacón fue gran amante del arte. Es más, en entrevista con La Nación, en 2023, contaba que fue primero coleccionista y luego artista. Una de sus primeras adquisiciones fue un dibujo y un óleo a un estudiante de Bellas Artes.

Por ello, su casa, en Curridabat, fue llenándose poco a poco de esculturas, collages, cerámicas y fotografías. El artista decía que era amante del arte en sus diferentes expresiones.

“Es que me encanta estar rodeado de arte. Admiro a tantos artistas que me gustaría estar rodeado de obras de todos ellos. Lo que me gusta, lo compro, si está dentro de mis posibilidades”, cuenta.

Su colección superaba las 300 obras y añadía que: “Todas las obras que tengo son porque me gustan; todas me deleitan. No las tengo por rajar”.

'La pintura me da las energías para seguir viviendo'

Allí había de todo un poco: paisajes, explosiones de color en un amanecer o un atardecer, experimentos en los que sobresalen texturas, así como cerámica rota que rompe paradigmas y cuenta historias.

Por más de una década, el artista y curador lideró el programa Arte en espacios públicos, con el cual la Municipalidad de San José dotó de obras de artistas costarricenses a la capital, como el mural de Francisco Munguía en la pared del Cementerio Calvo, las reproducciones de las lacas de Manuel de la Cruz González en el Paseo de las Damas, las esculturas de Adrián Gómez en Plaza González Víquez o el mural de Lola Fernández frente al Gimnasio Nacional, en la entrada de la avenida 10.

Aunque gran parte de su vida la dedicó al arte, sus inicios en este ámbito no fueron fáciles. Le contó a La Nación que en un principio su familia lo mandó con un psiquiatra. No obstante, él decidió continuar con su carrera y realizarse en el arte.

Sus obras forman parte de las principales colecciones del país e incluso llegaron a museos y exposiciones de otros lares.

En el 2023, Edgar Muñoz produjo una serie de materiales audiovisuales acerca de Luis Chacón, la cual se divulgó por medio de la página en Facebook del artista y en Youtube.

Hasta ahora se desconoce el detalle de las honras fúnebres del creador.