Ministro de Cultura destituye a directora del Melico Salazar, Liubov Ramírez

A partir del 26 de agosto, Pablo Piedra Matamoros ocupará el cargo de director del Teatro Popular Melico Salazar. Así se dio a conocer este viernes 23, en conferencia de prensa.

La designación se debe a que el ministro de Cultura y Juventud (MCJ), Jorge Rodríguez, destituyó a Liubov Ramírez, actual directora del teatro. Así lo confirmó el departamento de Comunicación del ministerio ante una consulta de La Nación.

La Nación consultó al MCJ sobre las razones de la destitución de Ramírez, pero hasta ahora el ente gubernamental no ha emitido respuesta. Además, vía telefónica, también se intentó contactar a la jerarca destituida; pero hasta el momento no ha sido posible establecer contacto. El cargo de directora del Melico Salazar es un puesto de confianza de la cartera de Cultura.

Pablo Piedra, ¿quién es la nueva cabeza del teatro?

Piedra, de 45 años, tiene una larga trayectoria como productor artístico y ha trabajado en el Melico Salazar por nueve años; sin embargo, afirma que no se esperaba esta propuesta.

“Creo que es una institución que conozco muy bien, sobre todo su forma de trabajar, por lo que es una gran oportunidad. Asumo el cargo con mucha responsabilidad y humildad, creo que es un trabajo en el que hay que escuchar al sector, ponerse al servicio, tratar de recuperar espacios de producción, recuperar la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Danza y sacar el Melico de lo que la gente tiene en el imaginario (...), que entienda que el Melico es una institución grande”, explica.

Liubov Ramírez dejará el cargo este domingo 25 de agosto, pues Pablo Piedra ocupará el cargo a partir del lunes 26 de agosto. (Jose Cordero)

Su primer trabajo en el MCJ fue en el 2010, cuando comenzó a laborar como productor del Teatro Nacional, puesto en el que se mantuvo a lo largo de cinco años. Posteriormente, en el 2015, pasó a formar parte del Teatro Popular Melico Salazar, como jefe de la Unidad de Producción.

Piedra comenta que le plantearon asumir la dirección del Melico Salazar hace una semana, es decir, a mediados de agosto.

LEA MÁS: Guillermo Madriz asumirá la dirección del Teatro Nacional

“Uno más o menos sabe que, cuando viene un nuevo ministro o jerarca, hay espacio para algunos movimientos. Cuando me lo plantearon yo, con mucha responsabilidad, pues dije que sí, que lo podía asumir. Para mí es una experiencia muy importante que no podemos obviar. Creo que han sido muchos años de estar en el sector, de conocer la institución, y creo que eso me va a servir mucho”, aseguró.

Junto a este cambio, el MCJ anunció a Guillermo Madriz como nuevo director del Teatro Nacional; Ramiro Ramírez estará a cargo del Centro Nacional de la Música (CNM) y Sandra Herrera asumirá la Dirección del Sistema Nacional de Educación Musical.

LEA MÁS: Karina Salguero, directora del Teatro Nacional: ‘Mi salida anticipa diferencias’