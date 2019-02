“Me parece que este tiempo es más que suficiente para que las personas de todo el país lleguen a la capital a ver las obras. Como lo he dicho siempre: esto se trata de una exposición inclusiva, hecha para todo tipo de público, desde el que no sabe nada de arte o no tiene grandes recursos económicos. Lo que buscamos es que las personas puedan sentir y probar lo que es el arte, por lo que no tendrán necesidad de entrar a un museo para vivir la experiencia, sino simplemente deberán hacer el recorrido desde la plaza de la Democracia hasta las oficinas de Correos de Costa Rica”, expresó el costarricense.