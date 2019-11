–Tienes que aprender a estar solo. Cuando uno se ha dedicado al periodismo has vivido rodeado de gente, en una redacción llena de llamadas, y de repente tu trabajo ocurre en la más absoluta de las soledades. A mí me costó al principio, me faltaba el ruido y el silencio me resultaba pesado, pero uno aprende a tomarle el gusto. Me dolió dejar el periodismo, pero ahora me encanta la soledad.