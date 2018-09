–Que para ser escritor se necesita descubrir a los personajes. No es posible describir a los personajes en un solo libro. Se necesita tiempo. Además, yo no planeo mis libros. Para mí, el proceso de escritura es muy similar al de un lector. Voy descubriendo el libro por sus partes, por sus personajes… Solo sé cómo empiezan los libros, pero no cómo acaban. Parte del proceso de escribir es ver el libro desarrollarse. Cuando empecé el primer libro no tenía grandes planes para veinte años. Había editores que no les gustaba mi estilo, porque son libros extraños para algunos. En el caso de Charlie Parker, tenemos la característica que es un hombre violento, pero bueno. Si él no interviene en situaciones malas se convierte en cómplice. El escritor irlandés Edmund Burke decía que lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada. Parker se rehúsa a hacer nada. Es entonces cuando yo necesito aprender y descubrir la esencia de los personajes para hacer actuar a Parker. Ese proceso me produce mucho placer.