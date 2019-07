–Exacto. No estoy dispuesto a vender un libro por escándalo. Más bien me apena que exista un público que no pueda leer mis libros, sobre todo los niños. Hay padres que lamentan no darle mis libros que han leído a sus hijos y yo los entiendo. En presentaciones de libros, han llegado niños a los que les he negado el autógrafo porque no están con sus padres. Yo no me siento bien de dar el consentimiento de mi libro a un menor de edad. Yo me tomo fotos con ellos y todo siempre y cuando estén con su familia. Esa es una autodeterminación mía.