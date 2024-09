Concierto sinfónico ‘Evocación Patria’ lo enamorará de la música popular de Costa Rica

La cultura popular costarricense será la gran protagonista de Evocación Patria, concierto sinfónico que se efectuará este viernes 27 de setiembre, en el Teatro Eugene O’Neill. Esta presentación, a cargo de la Orquesta Humanidades de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el ensamble Jawá, busca resaltar la esencia de la música folclórica del país y su relación con los costarricenses.

El propósito del espectáculo, que dará inicio a las 7 p. m., es que las personas se enamoren de la cultura popular y comprendan que el folclore no pertenece únicamente al pasado, sino que constituye una expresión dinámica y forma parte de la identidad multiétnica y pluricultural de Costa Rica, según explicó Ronald Villalobos, compositor de 12 de las 15 obras que se interpretarán en el concierto.

Villalobos asegura que el concierto pretende demostrar que el folclore costarricense no se manifiesta solo a través de las marimbas de Guanacaste, sino que también se encuentra en la música de regiones como el Valle Central y Limón, así como en los salones de baile donde se disfruta del swing criollo. Esto se debe a que la cultura popular no está asociada únicamente con el ritmo de las canciones, sino con el ambiente que las rodea.

De acuerdo con el compositor, el concierto no trata de afirmar que, por ejemplo, la cumbia sea folclor, sino que el concepto va más allá: se centra en lo que las personas hacen con la cumbia: “¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos una cumbia? Los ticos comenzamos a brincar y todo el mundo baila swing criollo. El concepto no es tanto el ritmo, sino lo que hago con la música en mi cultura”.

“El concierto per se no es el fin en sí mismo, sino el mensaje de que la gente se enamore de la cultura popular (...). La idea es primero combinar las dos técnicas: la forma de ejecutar música a nivel sinfónico, que se podría considerar más académico con la forma en que tocamos en el pueblo. Eso comúnmente no sucede, porque generalmente siempre estamos como separados. Son excepcionales los momentos en donde se puede digamos convenir y combinar esto este concierto”, añadió el compositor.

Las entradas para Evocación Patria tienen un precio general de ¢7.200, mientras que para estudiantes y adultos mayores tienen un valor de ¢5.100. Los tiquetes se pueden adquirir a través del número 8317-8869, de la Fundación UCR.

Durante el concierto sinfónico 'Evocación Patria' se interpretarán obras como 'Amor de temporada'. (Cortesía Ronald Villalobos)