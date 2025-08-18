Cubana se emociona al visitar centro comercial de Costa Rica: ‘Conocí el primer mundo...’

La usuaria de TikTok Kathy compartió en un video su impresión al conocer un centro comercial en Costa Rica.

Lo que para muchos es cotidiano y común, para otros puede convertirse en una verdadera sorpresa. Ese fue el caso de Kathy, una usuaria cubana de TikTok que recientemente llegó a Costa Rica y relató su experiencia al visitar un centro comercial .

En un video publicado en la plataforma, la joven inició su relato con la expresión: “¡Conocí el primer mundo!“.

LEA MÁS: Cubano se emociona al subir escaleras eléctricas en un ‘mall’ en Costa Rica; vea su reacción

Según comentó, no tuvo que salir de Latinoamérica para vivir esa experiencia. Le bastó con recorrer el City Mall de Alajuela para quedar impresionada con las tiendas, los amplios espacios, el cine, las áreas de juegos, los locales de accesorios para el hogar y la zona de comidas, entre otros.

“Conocí algo que no había visto en mi vida. Fui por primera vez a un mall aquí en Costa Rica y tengo que decir que me gustó muchísimo (...). Tiene un montón de cosas”, expresó en su video.

Además, Kathy destacó que muchos de los lugares y elementos que vio hasta ahora solo los conocía por televisión. “En persona se ve muchísimo mejor”, agregó.

Otro de los aspectos que más le sorprendieron fue la vista desde el centro comercial, asegurando que los paisajes son lo que más le gusta de Costa Rica.

El video rápidamente generó reacciones entre los internautas. Algunos mostraron sorpresa al escucharla referirse al país como “de primer mundo”, mientras que otros valoraron el entusiasmo de la joven por lo que en Costa Rica se percibe como algo habitual.

“Cuando dijiste primer mundo, me hiciste sentir que no valoramos la bendición de nacer aquí. ¡Qué bella! Disfruta tu estancia!“, escribió la usuaria Kika100s en los comentarios.

Otros usuarios aprovecharon para recomendarle más centros comerciales que, aseguraron, también podrían impresionarla.

Kathy es pareja de Harif Mosquera, otro creador cubano en TikTok que hace pocos días se viralizó al emocionarse por primera vez al subir en escaleras eléctricas.

La pareja emigró de Cuba en julio, en busca de nuevas oportunidades y de una mejor calidad de vida en Costa Rica.

Cubana conoce centro comercial de Costa Rica

LEA MÁS: Influencer muestra cómo luce una villa de $25 millones en Costa Rica