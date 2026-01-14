¿Cuántos toros se jugaron en Pedregal? ¿Cuáles fueron los mejores improvisados? Aquí le contamos todos los datos de las corridas

Este fin y principio de año se realizó la temporada número 11 de las corridas de toros a la tica en Pedregal.

Las corridas de toros a la tica son una de las tradiciones más esperadas de fin y principio de año en nuestro país. Según las estadísticas que maneja el historiador taurino Álvaro Zamora, en Costa Rica la fiesta brava data de hace más de 300 años y no para de encantar a los costarricenses.

Así se demostró en la temporada taurina que recién finalizó, de la que Zamora quiso confiar algunos de sus datos más llamativos, recopilados desde el redondel de Pedregal.

En Pedregal se realizan las corridas desde el 25 de diciembre del 2014, por lo que la más reciente es la temporada número 11 que se efectúa en ese recinto alajuelense.

En total, en Pedregal se realizaron 22 corridas con 314 jugadas en el redondel, que incluyeron 170 toros para los improvisados, 69 montas y 75 vaquillas para el público.

“En los últimos años, la participación de los toreros improvisados ha sido muy importante; pero esta temporada en Pedregal se juntaron los que siempre van a ese redondel con toreros de otras agrupaciones de Turrialba, Santa Cruz, Cartago y Alajuela, así que había demasiados improvisados en la arena”, explicó Zamora.

Tanto Repretel como Teletica realizaron sus respectivos campeonatos de monta en el redondel de toros de Pedregal. (Alonso Tenorio)

Otra curiosidad de Pedregal fue la gran participación femenina, no solo en la arena, sino también en la producción. Según Zamora, una de ellas fue doña Estrella León, encargada de Pedregal, además de productoras como Nikole Román y Diana Rosa, de Teletica y Repretel, respectivamente. A ellas se sumó Marcela Soto, la organizadora de la competencia de barrileras en canal 6, y Shirley Gómez, jefa de los improvisados en el redondel.

Los números de los toros de Pedregal

Esta temporada 2025-2026 de los toros de Pedregal fue transmitida por los canales 6 y 7. Ambas televisoras se encargaron de montar sus propias competencias de monta de toros y carreras de barrileras. En cuanto a los números de Zamora, destaca que seis toros y tres vaquillas se brincaron la barrera del redondel.

Desde hace varios años, Álvaro Zamora se ha encargado a recopilar información sobre las corridas de toros a la tica. (Cortesía/La Nación)

Además, se eligieron a los 10 mejores toreros improvisados. El gran ganador fue Rachit Anderson Porras Gómez, quien se llevó ¢1,5 millones; el segundo lugar lo ocupó Fabián Rodríguez, quien recibió también un premio de ¢1 millón, y el tercer lugar fue para Steve Moya, que ganó ¢750.000. Paul Vasconcelos, conocido como Pikos, y Steve Moya, empataron en el primer lugar de la competencia de pañuelos y se llevaron cada uno ¢1 millón.

En cuanto a las montas, en Repretel el campeón fue Humberto Yiyi Santana, de Panamá, y el toro ganador fue El Tiburón, de Hacienda La Montaña. En Teletica, Irwin Mata García fue el mejor montador y El Gusano fue elegido como el toro campeón.

Las competencias de barrileras dejaron a Eliani Ríos, de Panamá (categoría juvenil), y a Mariángel Solís (bicampeona infantil), como las reinas de Repretel; mientras que en Teletica se coronó Daniela Retana Vindas como bicampeona. Canal 6 tuvo también un campeonato de carreras de mulas, el cual ganó La Catalina, montada por Mauricio Soto, de Guatuso.