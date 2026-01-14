Viva

¿Cuántos toros se jugaron en Pedregal? ¿Cuáles fueron los mejores improvisados? Aquí le contamos todos los datos de las corridas

El historiador Álvaro Zamora compartió con ‘La Nación’ los llamativos números que dejaron las corridas a la tica

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Toros pedregal
Este fin y principio de año se realizó la temporada número 11 de las corridas de toros a la tica en Pedregal. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TorosCorridas de torosPedregalRepretelTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.