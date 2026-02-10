¿Cuánto vale la música de Britney Spears? Según medios vendió sus derechos por esta astronómica suma

La cifra estimada se compara con la venta de los derechos del catálogo musical del cantante canadiense Justin Bieber, en 2023.

Nueva York, Estados Unidos. La cantante estadounidense Britney Spears vendió los derechos de su catálogo a la editorial musical Primary Wave, según informaron el martes 10 de febrero varios medios estadounidenses.

El monto de esta transacción, cerrada el 30 de diciembre, no figura en los documentos legales del acuerdo.

Sin embargo, se estima que su valor alcance los $200 millones, según el portal de farándula TMZ, primero en divulgar la información. La cifra estimada se compara con la venta de los derechos del catálogo musical del cantante canadiense Justin Bieber, en 2023.

Ni la empresa ni ningún miembro del equipo de Spears, de 44 años, ha confirmado por ahora la transacción.

Bajo tutela durante 13 años, entre 2008 y 2021, Britney Spears reorganiza desde entonces sus asuntos financieros y artísticos, retirándose en gran medida de la escena musical.

La intérprete de éxitos como Baby One More Time y Oops!... I Did It Again se suma a una lista creciente de artistas que han vendido sus derechos musicales en los últimos años, desde Bruce Springsteen hasta Bob Dylan, pasando por Shakira y KISS.

El mercado está en auge porque permite a los artistas rentabilizar sus catálogos, que constituyen activos interesantes a largo plazo para inversionistas en la era del streaming.

Los propietarios de los derechos de edición de una canción reciben una retribución económica por cada reproducción, la venta de álbumes o el uso en publicidad y cine.