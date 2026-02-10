Viva

¿Cuánto vale la música de Britney Spears? Según medios vendió sus derechos por esta astronómica suma

Conozca los detalles del acuerdo, que aún no ha sido confirmado por el equipo de la artista estadounidense

EscucharEscuchar
Por AFP
Britney Spears
La cifra estimada se compara con la venta de los derechos del catálogo musical del cantante canadiense Justin Bieber, en 2023.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Britney SpearsVendeDerechos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.