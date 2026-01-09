Britney Spears toma una decisión que cambia su carrera y deja fuera a Estados Unidos

Britney Spears descartó shows en Estados Unidos y mencionó planes para volver a cantar en otros países acompañada por uno de sus hijos.

La cantante Britney Spears, de 44 años, afirmó que no volverá a presentarse en Estados Unidos y dejó abierta la posibilidad de regresar a los escenarios en otros países. La artista permanece alejada de los shows desde 2018, mientras surgen rumores sobre eventuales presentaciones internacionales.

Spears utilizó su cuenta de Instagram para referirse a su futuro artístico. La publicación incluyó una imagen de su actuación en los American Music Awards 2002, cuando interpretó Everytime al piano.

En el mensaje, la cantante explicó que el piano blanco utilizado en aquella presentación tendrá un destino familiar. Indicó que planea enviarlo a uno de sus hijos durante este año. También señaló que sus bailes publicados en redes sociales forman parte de un proceso personal de sanación física y emocional.

La artista aseguró que no volverá a actuar en su país natal por razones delicadas. No brindó detalles adicionales sobre esa decisión. Sin embargo, manifestó su deseo de ofrecer presentaciones en el Reino Unido y Australia en el futuro cercano.

Spears expresó que le gustaría compartir el escenario con uno de sus hijos. Describió esa posibilidad como un honor y destacó el talento del joven, a quien calificó como una gran estrella. La cantante no precisó con cuál de ellos planea presentarse.

La intérprete es madre de Sean Federline, de 20 años, y Jayden Federline, de 19 años. Ambos nacieron durante su matrimonio con el rapero y bailarín Kevin Federline, de 47 años, relación que se extendió entre 2004 y 2007.

